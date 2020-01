Entregaron indumentaria de verano a trabajadores municipales

La Subsecretaría de Previsión y Suministros de la Municipalidad de Paraná, dependiente de la Secretaría de Hacienda, Inversión, Empleo, Ciencia y Tecnología, a cargo del contador Eduardo Macri, continúa con la entrega de la indumentaria de verano a los trabajadores de distintas dependencias comunales.



Este miércoles se procedió la provisión de pantalones y remeras al personal que presta servicios en la Unidad Municipal 1, tarea que tendrá continuidad en los próximos días en el resto de las Unidades Municipales y demás reparticiones.



Ariel Rezett, el subsecretario de Previsión y Suministros, señaló que se trata de "la indumentaria de verano cuya entrega estaba aún pendiente a las áreas de servicios (remeras y pantalones y administrativas, camisas y pantalones de vestir). Son alrededor de 2.000 conjuntos".



Desde la Subsecretaría de Previsión y Suministros, agregó Rezett, "ya estamos iniciando los pedidos de compra de telas y demás insumos para la indumentaria de otoño e invierno, cuya confección comenzará en febrero para iniciar la entrega en abril próximo, como corresponde. Nuestro objetivo es que la indumentaria llegue a los trabajadores a tiempo y no como ha sucedido años anteriores que llegaron tarde. Para eso estamos adoptando todas las previsiones".



A la entrega de pantalones y remeras le seguirá la de calzados de seguridad, homologados bajo normas IRAM. Durante todo el ejercicio de 2019, remarcó el funcionario, no se compraron calzados y, en consecuencia, el personal no los recibió.



Ante esta circunstancia, "nosotros comenzamos inmediatamente con los pedidos de materiales y vamos a convocar a licitación en estos días para cumplir con esa entrega, teniendo en cuenta que el personal municipal lo requiere porque es indispensable para la seguridad de los trabajadores", añadió.



La verdad, enfatizó Rezett, "es que nos hemos encontrado con el depósito vacío y no tenemos unidades de calzado para proveer, ni siquiera a aquellos trabajadores que lo necesitan de manera urgente. Hemos hecho pequeñas compras de calzados para la gente de conservación vial, a quienes se les entregaron hace unos días para que puedan trabajar en las tareas de bacheo, porque sabemos que es muy peligroso que el personal esté expuesto, por ejemplo, a las altas temperaturas del asfalto".



Con el transcurso del tiempo, añadió, "vamos a ir regularizando todo este tema y, a más tardar, desde mediados de febrero, completaremos la entrega". El taller textil Daniel Salomón, el director general de Previsión y Suministros, por su parte, destacó el hecho de que la Municipalidad tenga desde hace 12 años un taller textil donde se fabrica la indumentaria para toda la planta del municipio, tanto para la temporada de verano como para la de invierno. La confección, obviamente, se realiza teniendo en cuenta todas las medidas de seguridad correspondientes.



"Esta entrega en la Unidad Municipal 1 es la continuidad de las entregas que venimos realizando desde la asunción de la actual gestión, y continuará en los próximos días", aseguró el funcionario.



Salomón, igualmente, recordó que "estas entregas debieron haberse concretado entre septiembre y octubre pasados, pero lamentablemente no se hizo así. Ahora estamos cumpliendo con esta tarea".



La producción anual en el taller textil municipal es de aproximadamente 7.500 prendas, que incluyen remeras, pantalones obreros, pantalones de oficinas y camisas.



La confección de la indumentaria en ese espacio municipal constituye "un ahorro muy importante" para la Municipalidad "y, por eso, en esta gestión queremos darle mucha importancia al taller textil y potenciarlo", subrayó Salomón.



Con ese fin, adelantó, "estamos pensando en hacer, además del mantenimiento, un recambio de maquinarias. En breve vamos a comenzar con un programa que está en planificación con el objetivo, precisamente, de renovar el equipamiento".



"Esto, seguramente, nos va a dar una mayor eficiencia y podremos entregar la indumentaria en tiempo y forma: la ropa de invierno en abril y la de verano en septiembre". Agradecimiento Ernesto Ríos, el coordinador de la Secretaría de Servicios Públicos, finalmente, agradeció "a la gente del área de Suministros que inmediatamente atendió la urgencia de entregar la ropa de verano a los trabajadores".



A esta entrega de indumentaria a los empleados de la Unidad Municipal 1 le sucederán, en estos días, "las entregas al resto de las Unidades Municipales y demás dependencias de la Secretaría de Servicios Públicos, como Balnearios, Parques, Paseos, Alumbrado, etc. La indumentaria es un insumo básico para que los trabajadores puedan cumplir con sus tareas y dignifica al empleado municipal", concluyó Salomón.