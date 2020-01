La feria de Salta y Nogoyá se enciende de noche con música y gastronomía

La histórica feria paranaense se suma al programa Activá Verano diseñado por el Municipio de Paraná. "La Feria de Noche", es una propuesta gastronómica y cultural que se realizará durante los meses de enero y febrero, los jueves, viernes y sábados de 20 horas hasta pasada la medianoche.La Feria de Salta y Nogoyá es la de mayor historia de la ciudad. Funciona desde 1940, y a pesar de los vaivenes económicos característicos de la Argentina, resiste con periodos de mayor o menor esplendor. Hoy se encuentra con distintos problemas de infraestructura por falta de mantenimiento e insumos, pero tiene su potencial intacto.Normalmente, esta feria municipal está abierta al público de lunes a sábado de 8 a 13 y por la tarde de 17 a 21. La mayor afluencia de vecinos se da los domingos antes del mediodía.El objetivo de esta iniciativa es poner en valor el lugar y desarrollar un polo gastronómico cultural permanente, y de esta manera, brindar un servicio accesible a los paranaenses y turistas. Como así también comenzar un proceso de regularización de los emprendimientos, que sean sustentables y logren productos mayor valor agregado y posicionamiento.Dicha propuesta contará con el aporte gastronómico de los feriantes habituales e itinerantes de Paraná Come y Peña criolla (10 puestos), y el mobiliario lo proveerá de Ecodiseño. Se reducirá a un solo carril calle Nogoyá y se ocupará el estacionamiento de sobre calle Salta para colocar los puestos o food track. El patio de la Feria será el lugar donde se desarrollaran las actividades culturales.Participaran los puestos gastronómicos de Que papas, Amon Heladeria, Buonfumo, Caravan Café y creps, The bakery, Cerveza Heim, Matias Vizconti, Cantinero entrerriano, El establo carnes, Café Bruselas, Fuegos caseros, Cayo amarillo, Con amor Sin TACCMañana jueves 9 de enero, en el inicio de la Feria de Noche se presentará Caimán Music, el viernes 10 hará lo propio David Albornoz y brindarán un espectáculo los comediantes locales de Litoral Stand up Comedy, mientras que el sábado 11 se presentarán Ivan Ledesma y Nosh Nolen.