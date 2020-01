Cambio de billetes de cinco pesos: En los bancos no hay monedas suficientes

Al respecto, el delegado de los trabajadores del Banco de la Nación Argentina en Paraná, Eduardo Enrique, indicó aque quienes posean billetes de esta denominación después del 31 de enero pueden cambiarlos "en cualquier entidad", pero admitió que todavía "no hay monedas" suficientes. Aclaró que "no hay un monto" determinado y destacó que los comerciantes deben "recibir los billetes todo este mes y después tendrán febrero para canjearlos".El dirigente expresó en cuanto a las monedas de cinco pesos que "recién se está realizando la provista. Las están repartiendo, pero todavía no es mucha la cantidad que tenemos". En cambio "las de 10 pesos ya están en circulación y no hay faltante"."Generalmente quienes vienen a cambiarlos es gente mayor", expresó Enrique, quien comentó que "tenemos exceso de billetes de 100 pesos que provocan inconvenientes por el volumen que se necesita para atesorarlos".Finalmente, comentó que "no se detectan muchos billetes falsos" y admitió que "las monedas de uno o dos pesos ya tienen poco uso".