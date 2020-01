Multaron a infractores que estacionan a 45º: Inspector discutió con cuidacoches

En época de clases

Prohibido estacionar

A principios del año 2019, la Municipalidad de Paraná, a través de la Dirección municipal de Tránsito, se habilitó el estacionamiento a 45º sobre calle Urquiza, casi Corrientes,"Se habilitó el estacionamiento para los padres que dejen y retiren a sus hijos, cinco minutos antes del ingreso y cinco minutos a la salida", explicaron aAdemás, la medida se extendió a las comunidades educativas de las escuelas González Pecotche, Centenario, 25 de Mayo y Belgrano.Oportunamente, se había aclarado que se labraban infracciones correspondientes a quienes estacionaban de forma permanente y no por una cuestión relacionada a la escuela."Únicamente, se puede estacionar para descenso o ascenso en días de escuela", remarcó el inspector y agregó que "pasa que los trapitos siguen trabajando yEl agente comenzó a labrar multas a las 8 de este martes y alrededor de las 10,y agregó que "cuando no hay clases, el lugar tiene que estar liberado", resaltó.Ante la realización de las multas, el inspector indicó a Elonce TV que "el cuidacoches me increpó, pero ellos saben que no se puede estacionar en el lugar. Además, se hacen las advertencias correspondientes.