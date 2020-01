Vecinos reclaman falta de profesionales en el Centro de Salud San Martín

Vecinos de barrio San Martín de la capital entrerriana, se manifestaron esta mañana frente al Centro de Salud Municipal, para reclamar por la falta de profesionales de salud debido a la finalización de contratos.

Alicia, una de las vecinas, contó a Elonce TV que "nos estamos quedando sin personal en el centro de salud. En octubre, se le terminó el contrato al ginecólogo, a la chica que hace ecografías, y al personal de limpieza. Ahora, en diciembre, se le termina el contrato a la pediatra, que su atención es esencial para el barrio. También finaliza el del médico clínico, al odontólogo y a la única chica que quedaba en la parte de limpieza", señaló la preocupada vecina. Amenazan con cortar la calle "Hay una sola pediatra, pero no da abasto con la cantidad de chicos que hay. Además, se atienden a los chicos barrio Mosconi, de Antártida, y hasta de Bajada Grande", dijo a Elonce y agregó que "se acercó gente de la Municipalidad y quedaron en dar una respuesta esta semana, pero si no ocurre, tomaremos otras medidas y cortaremos la calle porque no nos queda otra", sostuvo la Alicia.



Por parte de la Municipalidad de Paraná, Carlos Rufiner, dialogó con Elonce y sostuvo que "hay una cuestión incómoda con la situación de los Contratos de Servicios de los profesionales y vinimos para evaluar la cuestión en el servicio", señaló el funcionario municipal y agregó que "se está definiendo la situación de esos contratos y se evalúa que pasen a ser monotributistas para los médicos que tenían contrato de obra", explicó. Evalúan cómo seguir Asimismo, Rufiner señaló que "los contratos cayeron y hay que ver si las autoridades los renuevan o no", dijo y ante la consulta de Elonce sobre cómo se brinda el servicio mientras se define la situación, el funcionario sostuvo: "se brinda con los servicios permanentes, pero les faltan algunos médicos, como pediatras, odontólogos, entre otros", confirmó Rufiner.



Finalmente, el funcionario afirmó que "los vecinos señalan que los profesionales venían trabajando muy bien, eran eficientes en el trabajo, ya los conocen y temían que venga alguien que no tenga ese trato con ellos. Pero ahora, vamos a ver cómo avanzamos con la situación", dijo Rufiner.