Fiesta de Reyes Magos en Paraná: Habrá espectáculos, sorteos y regalos

Programación

Sorteos y regalos

Integrantes de la Capilla Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, del barrio km. 5 ½ en la zona sur de Paraná, ampliaron detalles de la organización de lo que será la nueva edición de la Fiesta Provincial de los Reyes Magos, a realizarse del 10 al 12 de enero de 2020."Esta fiesta que quiere una vez más alcanzar el éxito y brillo de siempre para dedicarles a los niños, se realizara a pesar de las dificultades económicas y con escasísimos recursos monetarios, predominando el gran esfuerzo y apoyo de las empresas, comercios y familias, destacando desde ya el apoyo de Vialidad Provincial, Municipalidad de Paraná y de Oro Verde. Además es mero agradecer al Gobierno de la Provincia de Entre ríos y sus Ministerios", comunicaron organizadores.Los organizadores, comprometidos en realizar una gran fiesta ya que se cumplen 56 años de la primera llegada de los Reyes Magos a ese barrio, realizarán en cada una de las tres noches, un espectáculo alegre donde pasaran por el Escenario Mayor de la Niñez, artistas nacionales, provinciales y locales.Incluye homenajes, sorteos de bicicletas, entrega de padrinazgos y publicidades.Santa Misa en la Capilla, luego los Reyes Magos saludarán a los presentes. Y repartirán golosinas a los niños presentes.Ballet Cielito EntrerrianoPayaso SifónNotas del AlmaRadio Show CaruchaAmancayCuarteto MadrigalSábado 11 desde las 20.00hs.Payaso SifónMauricio SimioliGrupo LeyendaRadio Show CaruchaCristian LeivaLos Entrerrianos del ChamaméGrupo Sol desde PuigariDomingo 12 desde las 20.30hs.Fernando CerrudoNicolás Faez GrupoPayaso SifónBalumbaIvan "la Bomba" Allende desde CórdobaGrupo El Aguante de ParanaSegún informaron organizadores, se prevé sortear unas 20 bicicletas y más de 500 regalos.En la noche central del sábado 11, se entregará a cada niño presente un vaso de gaseosa, una bolsita con golosinas y un globo. Los mayores también no quedaran exentos de regalos, ya que a través de números que se entregaran en la entrada, participaran de diversos obsequios para el hogar.La entrada como hace 56 años y porque así nació esta gran fiesta, será libre y gratuita. No se cobrarán las 5.000 sillas y tribunas que dispondrá la organización. No obstante, se solicita desde ya que las familias se acerquen con un sillón y abrigo adicional.

"Hacer feliz a un niño, no puede ser comparado con nada en el mundo"

-No se permitirán el ingreso con conservadora, quienes así lo hagan deberán abonar un canon de $ 500.-Estará prohibido ingresar con Botellas de Vidrio al camping.-La comisión organizadora se reserva el derecho de admisión.-Los estacionamientos tendrán un costo: Motos $ 50 y Autos $ 100.-Se ofrecerá un bono contribución de $ 150 para afrontar los cientos de gastos que demanda este gran montaje.-Habrá un parque infantil con muchos peloteros para los niños.-Una amplia cantina, en conjunto con muchos padrinos que obrarán de Sponsor del Festival, serán los únicos sustentos para solventar los cuantiosos gastos. Se ofrecerá gratis ademas,un sector que funcionara como Patio de Cena donde habrá mesas y sillas para que las familias puedan estar más cómodas a la hora de cenar.-Un amplio operativo de Seguridad Policial y Sanitario, con el apoyo de la Cruz Roja, se brindará a lo largo de las 3 ediciones.-Se ruega no concurrir con sillas plásticas blancas y negras, para que no se originen confusiones en la salida.-Para esta nueva edición, se realizará la caravana tradicional el sábado 11, pero sin gauchos a caballo. Desde la organización encomendaron a las agrupaciones tradicionalistas que no asistan, debido a las condiciones de la ruta que se está construyendo, y hace dificultoso el tránsito en la zona.-El predio estará preparado para albergar a unas 12.000 personas por día.-Indican los organizadores que el rédito económico que se obtenga de este festival, será empleado para continuar con los trabajos de construcción de aulas, dentro del Salón Comunitario y Parroquial.