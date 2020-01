Vecinos de Anacleto piden seguridad y mejoras en el servicio de colectivos

Policiales Asaltaron a un colectivero ante la ausencia de la custodia policial

En la noche del 1º de enero, el chofer de la Línea 7 del transporte urbano de pasajeros sufrió un robo en la garita del barrio Anacleto Medina Sur. Los autores del hecho, conocidos delincuentes de la zona, aprovecharon la ausencia de la custodia policial que cumple sus funciones a diario en el lugar.Tras ello, desde el gremio que nuclea a los colectiveros, manifestaron su preocupación y anunciaron que sin custodia policial, las unidades no bajarán hasta la plaza de Anacleto."Estamos pidiendo por la seguridad de los vecinos porque no solamente le robaron al chofer sino que también le roban a la gente del barrio que viene hasta la cabecera a tomarse el colectivo para ir a trabajar. En el transcurso del año pasado hubo muchos robos en el barrio", dijo Mario Comas, presidente de la Comisión Vecinal.Por su parte, Martín Leiva, referente de la vecinal indicó a, "queremos una seguridad permanente en la garita y también en la placita. Sería una lástima que los colectivos no bajen porque la gente tiene que caminar mucho y hay quienes no pueden hacerlo". Y aclaró que "la seguridad de los choferes también es importante. El día que vinieron a robar la policía no estaba en la garita".Según dijo Leiva, desde la Comisión han presentado notas con firmas de los vecinos, "pero no tenemos ninguna respuesta".Otra señora reclamó por el tema de las frecuencias de los colectivos y la larga espera que deben afrontar los usuarios del servicio: "Ellos (por los choferes) reclaman seguridad y yo también reclamo seguridad porque hemos estado hasta más de una hora esperando el colectivo y eso también genera inseguridad porque estamos a la buena de Dios", sentenció Patricia.