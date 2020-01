En el hospital San Martín no hay vacunas contra la fiebre amarilla

Foto 1/2 Foto 2/2

Las personas que viajen a Brasil, a zonas con transmisión del virus deben estar vacunadas contra la fiebre amarilla al menos 10 días antes de ingresar.



En la capital entrerriana hay dos centros de vacunación específicos el hospital San Roque y el San Martín.



En diálogo con Elonce TV, la enfermera María Luz Fabre, indicó que "por el momento no hay más dosis. Desde Epidemiología nos informaron que a partir del 9 empieza la distribución". En el nosocomio se vacuna de lunes a viernes de 7 a 13.



"La dosis es importante para la protección específica de cada persona y evitar el contagio. La pueden recibir a partir del primer año y hasta los 59 años", dijo y recordó que la vacuna se debe aplicar 10 días antes del viaje para evitar los posibles efectos secundarios estando en el destino elegido para vacacionar.



La vacuna contra la fiebre amarilla es un virus vivo atenuado. Se da en una sola dosis y se recomienda una dosis de refuerzo cada 10 años para las personas que siguen estando en riesgo de tener la enfermedad. Contraindicaciones y precauciones para recibir la vacuna Contraindicaciones

Alergia a componentes de la vacuna (huevos de gallina y sus derivados y antibióticoscomo la neomicina y kanamicina)

Edad menor a 6 meses

Infección sintomática por VIH, o tener recuento deLinfocitos CD4+ <200/mm3 (<15%del total en niños menores de 6 años)

Enfermedades del timo asociadas a función inmune anormal

Timomas benignos o malignos

Inmunodeficiencias primarias

Tumores malignos

Trasplantes

Tratamientos inmunosupresores o inmunomoduladores



Esta vacuna se puede aplicar en el mismo momento que cualquier otra vacuna pero, en sitios diferentes. En el caso de vacunas de virus vivos atenuados (varicela, triple viral y fiebre amarilla), si no se aplican simultáneamente debe respetarse un intervalo de al menos 28 días entre una y otra aplicación.



Precauciones

Quienes integran los grupos que se detallan a continuación tienen un riesgo aumentado de efectos adversos potencialmente graves asociados a la vacunación. Para estos casos, se recomienda no viajar a destinos con transmisión activa de fiebre amarilla. Si el viaje fuera impostergable, un médico deberá evaluar la conveniencia de indicar la vacunación y emitir una orden médica para recibir la vacuna.



Edad 6 a 8 meses

Edad igual o mayor a 60

Infección asintomática por VIH y recuento de linfocitos T CD4+ entre 200 to 499/mm3 (15-24% del total en niños menores 6 años de edad)

Embarazo

Lactancia: las mujeres que están en periodo de lactancia entre el nacimiento y los 8meses exclusivo, podrán transmitir a sus hijos el virus vacunal a través de la leche.