Suma de Voluntades despidió el año con personas en situación de calle

"Al igual que el 24, solo que este 31 vinimos hasta Plaza 1º de Mayo donde hay algunos hombres que no se pueden trasladar; trajimos sandwichitos, arrollado, papas fritas", comentó aLucas Aranda, uno de los voluntarios."Fue para compartir año diferente porque siempre preparamos una comida caliente y hoy trajimos algunas cosas para compartir con los muchachos", agregó Enriqueta Torné.En la oportunidad, comentó que habían convocado a interesados en sumarse a la iniciativa a través de las redes para las 20 en la plaza de la ciudad. "Algunos vecinos se acercaron con huevitos rellenos, bocaditos, y otros grupos como Hogar de Cristo y Un cielo nuevo, se sumaron y trajeron pan dulce y budines para compartir", detalló Enriqueta.Al consultarle a Lucas por un balance de lo realizado por Suma de Voluntades, éste destacó: "Este año tuvimos muchos logros, porque no es solo traer el plato de comida. Enriqueta hace un acompañamiento muy importante".Rescató el caso de "El Turco que dormía debajo de un árbol, y hoy está reinsertándose, ya no toma más y duerme en una casa al bregar por sacar más personas de la calle".De acuerdo a lo que develó, los días lunes, asisten con un plato de comida a "unas 150 personas que se acercan en todas las plazas de la ciudad"."En Plaza 1º de Mayo vienen muchas familias con sus niños. Y por semana, elaboramos hasta 1.400 platos de comida en los comedores", comentó.