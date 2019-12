La pileta del Thompson y dos de La Toma no estarán habilitadas este verano

Foto 1/2 El piletón inaugurado en marzo de 2018 Foto 2/2 Las piletas de La Toma en el año 2015

Para el verano que recién se inicia, en Paraná están en condiciones de habilitarse las piletas públicas de Barrio El Sol, del Complejo Raúl Alfonsín (que depende de la Subsecretaría de Deportes) las tres piletas más antiguas del complejo Toma Vieja y las del Parque Gazzano.



No serán de la partida esta vez los dos natatorios nuevos de la Toma Vieja inaugurados en diciembre de 2015 por la exintendenta Blanca Osuna, como tampoco el 'piletón' ubicado en el balneario El Thompson, que había sido habilitado en marzo del año pasado para su uso público, durante la gestión del exintendente Sergio Varisco.



Las dos piscinas que fueron posible tras la refuncionalización de los antiguos piletones de decantación de la vieja 'Toma de Agua', "tienen problemas de derrumbe en la zona de acceso de las personas y no se pueden habilitar hasta que se arreglen", indicó el Subsecretario de Servicios Públicos.



En tanto, sobre la ubicada en la zona balnearia de la ciudad "no se puede habilitar porque tiene movimiento en el piso y no tenemos bomba para la recuperación del agua; es decir que podemos llenar la pileta pero no vaciarla", precisó Clivio.



"El problema es la falta de mantenimiento", analizó seguidamente. Es que según entendió, "en octubre se debería haber comenzado con las tareas de acondicionamiento y si existía un problema estructural tratar de repararlo, pero es algo que había que prever", afirmó.



En esa línea, expresó que la "falta de mantenimiento" con que cargan los espacios públicos de Paraná, están atados a la "falta de presupuesto" que arrastra el área a cargo de su cuidado y frente a ello, "la primera y principal línea de trabajo que tenemos es la de recuperar esos lugares", siendo el "ordenamiento" el primer paso para ponerlos en condiciones "y que la gente pueda estar medianamente cómoda", indicó Clivio.



Un párrafo aparte le dedicó a las playas de Paraná y en este punto pidió ser preciso: "Las playas están habilitadas, lo que no está habilitado es el ingreso al agua porque la bajante del rio hace que la barranca esté muy cerca de la orilla y en el caso del balneario municipal, la barranca está sólo a tres metros de la orilla", advirtió.



Y en cuanto al entorno junto al río, describió que fueron la cartelería, el mejorado de la arena, la limpieza y el rastrillaje parte de lo realizado, junto a la disposición de guardavidas desde el 25 de diciembre a las 8 de la mañana tanto en el Municipal como en Bajada Grande y Thompson. Lo que respecta a la "recuperación" de los sanitarios, luminarias y mantenimiento general, es parte de la agenda diaria de trabajo en estos espacios públicos. Plazas y parques

El Subsecretario de Servicios Públicos indicó que "el desmalezado, la limpieza de luminarias y la poda" fueron las principales tareas desarrolladas en parques y plazas, como también en los accesos a la ciudad.



Dividió el trabajo en dos etapas y para esta primera parte, explicó: "Como dijo el Intendente, buscamos el ordenamiento y en el caso de las plazas nos encontramos con cuadrillas pero sin ninguna función específica, podemos decir que eran móviles. Por eso estamos pidiendo un relevamiento para conocer quiénes son los responsables de cada plaza", manifestó.



Siendo que la repartición en cuestión tiene "aproximadamente 300 personas asignadas" "al tener tantas jefaturas, por más que haya mucho personal el problema es la jerarquía", explicó Clivio y con eso justificó la necesidad de poner orden.



Por otro lado, habló del Parque Gazzano y tras reconocer el estado de deterioro en que se encuentra, consideró que para recuperarlo "se necesita un trabajo de fondo con todas las Secretarías".



De todos modos, señaló que como primera medida además del mantenimiento inicial, se pudo "recuperar el sector de los baños" (donde hasta hace poco funcionaba una oficina municipal) y mencionó la rehabilitación del agua en el lugar como otra acción inminente.



"Hoy no sólo estamos atacando la situación de parques y lugares de recreación (respecto a luminaria, podas, y recolección de residuos) sino que también estamos tratando de prever la situación general porque hay plazas muy dejadas y no podemos tirarle la responsabilidad a las comisiones vecinales o a los empleados municipales", consideró después ante la consulta de esta Agencia.



Sobre ese aspecto, y para una segunda etapa de gestión, trazó como metodología de trabajo a futuro "armar una agenda amplia, planificada con los vecinos, instaurar mesas de trabajo con el sector privado, transparentar el tema del mantenimiento e identificar los futuros problemas".



"Si recibimos el acompañamiento de la gente para que nos entienda, y vea que estamos trabajando contrarreloj para hacer todo lo posible, creo que entre todos vamos a poder recuperar Paraná", subrayó el funcionario a APF.