Quincho quedó destrozado tras un incendio: Habían asado un lechón

Alrededor de las 4.30 de este martes, se registró un incendio en un quincho ubicado en la planta alta de una vivienda de calle Bertozzi al 500 de la ciudad de Paraná.Elsa, dueña de la casa, contó acómo sucedieron los hechos y dio cuenta que perdieron absolutamente todo lo que tenían en el lugar."Por suerte no nos pasó nada a nadie, el problema fue el daño y el susto. Nos despertó un amigo que vino de Buenos Aires a pasar las Fiestas y que estaba durmiendo abajo", que fue quien se percató del incendio por el humo.Para colmo de males, en ese momento no encontraban las llaves ya que habían quedado en el quincho y no podían entrar. "Otra puerta que da a calle Nux se destrozó porque en la desesperación intentaron abrirla con una pala pero no pudieron".Después Elsa encontró otra llave con la cual tuvieron acceso a la instalación que permitió el ingreso y labor de los bomberos."Las llamas eran enormes", graficó la mujer y señaló que todo lo que había en el quincho era inflamable: "había madera, unos listones de pinotea con mucha resina, arriba membrana y mucho cortinado".Sobre cómo se habría originado el siniestro, relató que "estábamos cocinando un lechón para comerlo esta noche, como lo hacemos desde hace muchos años, no estábamos de fiesta ni nada. Se terminó de hacer y lo corrimos. Nunca apagamos el fuego, salvo que sean troncos grandes que le echamos agua pero a la brasita no le damos importancia", mencionó. "Los peritos dijeron que el fuego empezó en la parrilla" y se descartó un cortocircuito porque arriba de la parrilla había un foco que quedó intacto.Además Elsa contó que el quincho es como una segunda vivienda ya que allí guarda todos los elementos de cocina y durante el verano se traslada a ese sector de la vivienda porque tiene muchas comodidades. Pero tras el incendio, "se perdió todo, la heladera, el microondas, la cafetera, tostadora, freezer, horno eléctrico, vajilla, todo. Fue un desastre. Hasta las mesadas de granito se partieron". Además indicó que afortunadamente había dos garrafas que no explotaron "sino no sé lo que pasaba porque ahí la hubieran ligado los vecinos también".