Mujer fue picada por una oruga venenosa en Paraná: Qué le produjo

Una paranaense alertó sobre las consecuencias que padeció tras ser "picada" por una oruga."Estoy en perfectas condiciones, pero es importante lo que les voy a contar, sobre todo para las que somos madres, tengamos mucho cuidado", arranca el relato.Según dio cuenta, este domingo, al mediodía "después de rozar un árbol con el hombro, mantuve un ardor fuerte, se fue intensificando, y esos, (taturana), Googleando nos dimos cuenta que era venenosa y tiene efectos graves".Tras ello ""."Es oriunda de Brasil, ya se encontraron casos mortales en el Norte de Argentina y ahora está acá, tengamos cuidado", manifestó Luciana Zapata.Finalmente, expresó que "la idea de este extenso mensaje es informar y poner en alerta a todos mis amigos, ya que el antídoto de esta oruga venenosa solo está en Brasil, la cantidad de veneno recibido puede ser mortal. Por favor, mostrar la foto a sus hijos, familiares, amigos y poner a todos en alerta".Si bien la presencia de la taturana (Lonomia obliqua) estaba circunscripto al Norte de Misiones y a la zona limítrofe con Brasil, la oruga amplió su territorio y con ello se incrementa la posibilidad de accidentes. Según se pudo saber, hay de distintos colores.Este gusano inocula un potente veneno y provoca hemorragias si no se aplica con rapidez un antídoto que solo se elabora en Brasil.En el año 2015, en la provincia de Misiones se registró un caso mortal. Un niño que jugaba al fútbol, fue a buscar la pelota a un monte, y rozó al animal sin querer. El contacto le produjo hemorragias y falleció tres días después.Sobre los síntomas, el médico Roberto Stetson aseguró que en aquel momento que "al producirse el contacto con la oruga puede haber dolor, y otros pacientes aseguraron no haber sentido nada, pero después comienza un malestar semejante al que produce una comida que les cayó mal, y dolor en la parte de atrás de la cabeza. A las 8 horas aparecen moretones, y a las 76 los cuadros hemorrágicos, que si no son tratados a tiempo en el 34% de los casos son mortales".