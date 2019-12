Festejos de Fin de Año: Habrá controles de alcoholemia en la madrugada del 31

Paraná Más de 80 inspectores participan del operativo de tránsito de fin de año

, anunció ala responsable de la agencia municipal de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano, Lucila Haydar."Son operativos de concientización y preventivos, en los que los inspectores tienen la misión de anticipar al conductor el no estacionamiento en doble fila, en lugares no habilitados, no asentarse sobre las cebras de cruce de las esquinas", detalló la funcionaria municipal.Y continuó:con apoyatura del 911 con alcoholímetros que nos proveerá la Policía de la Provincia porque, lamentablemente, no hemos encontramos todo el equipamiento necesario para empezar el trabajo que necesitamos hacer".. "En estos operativos trabajará la grúa con apoyatura de las camionetas y el carretón de motos para aquellos vehículos que no estén estacionados en los lugares que corresponde, y con apoyatura del 911".Respecto del funcionamiento del Registro de Conducir, indicó que "durante el receso de verano habrá guardias permanentes, en un horario más acotado, de 8 a 12hs".Consultada a la funcionaria municipal sobre la cantidad de inspectores en Tránsito, ésta advirtió: "Encontramos un número de personal en los papeles, no en la realidad efectiva porque todavía no hemos podido detectar dónde está la totalidad del personal".En ese sentido, refirió la existencia de "personal al que no le han otorgado las posibilidades de capacitarse en las tareas que tiene que hacer". Fue en ese sentido que anticipó que "una de las metas de esta nueva Agencia será formar al personal para el trabajo que tiene que hacer en la calle".