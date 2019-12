Bahl confirmó la fecha de realización de la Fiesta Nacional del Mate

El intendente, Adán Bahl, presentó este lunes "Activá Verano en Paraná", un programa tendiente a generar el desarrollo de diversas actividades turísticas en la capital entrerriana. En ese marco, anunció que el cierre de la actividad será la Fiesta Nacional del Mate, que se hará los días 7 y 8 de marzo. "Estamos trabajando con una agenda cultural, con los artistas y poniéndole la energía para lograr espectáculos de calidad", dijo aEnseguida aclaró que "no estamos en condiciones de contratar grandes artistas como se hizo otro año. Para eso tendríamos que invertir 50 millones de pesos, pero el municipio no lo puede hacer".Hizo hincapié en que de todas formas "no nos quedamos de brazos cruzados, por lo que estamos articulando con el gobierno nacional y provincial, para poder disfrutar de la fiesta con calidad y accesibilidad, con la inversión apropiada que hoy es muy limitada por la situación económica y financiera en que está la municipalidad".La secretaria de Coordinación Estratégica, Camila Farías manifestó que "el programa fue diseñado con creatividad y austeridad. Todos será realizado con empleados y recursos municipales, paralelamente a la prestación de los servicios"."Los paranaenses que se queden en la ciudad tendrán una agenda y alternativas. Haremos recorridos históricos por Puerto Sánchez y Bajada Grande. También en las distintas plazas", adelantó, al tiempo que acotó: "Trataremos de llegar a la mayor cantidad de puntos de la ciudad, para que los vecinos y turistas puedan disfrutar de la ciudad"."Todas las actividades serán con artistas locales", subrayó.