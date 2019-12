Joven lesionado por un poste: Hay reacciones son "positivas", afirman allegados

Cómo fue el accidente

La lesión que sufrió

Exequiel Holzhacker tiene 26 años y está internado en el Hospital San Martín, luego de que un poste de madera se cayera encima de su cuerpo en una quinta de las afueras de la capital entrerriana. Allegados al mismo, revelaron esta mañana aque el joven presenta "buenas reacciones, e intenta hablar" por lo que sigue bajándole la sedación. No obstante, permanece en Terapia Intensiva y se deberá establecer mediante nuevos estudios si puede tener algún órgano vital afectado y cuáles serían las secuelas.Respecto a las circunstancias en que ocurrió el accidente, se reveló que Holzhacker se encontraba junto a otras personas, que estaban por plantar un poste de madera, para realizar un corral, cuando el mismo "se le vino encima", y lo golpeó en la espalda (zona del omóplato).Cuando el poste de madera se precipitó, las personas que lo ayudaban, se retiraron rápidamente, pero Holzhacker, no reaccionó a tiempo y solamente, atinó a agacharse, por lo que recibió el fuerte impacto.Exequiel Holzhacker "ingresó con un traumatismo múltiple con lesión raquimedular y una luxación completa de cadera", explicó el subjefe del área de Terapia Intensiva del hospital San Martín, Hernán Jiménez.Acerca de cómo fue la intervención médica de urgencia en Exequiel, Jiménez dijo que se lo operó la luxación y que "la columna no tiene resolución quirúrgica por el momento, pero más adelante habrá cirugía".