Banderazo en Paraná por la defensa del agua

El lunes a las 11 sesionará el Senado de Mendoza para derogar la norma 9209 que pondrá en vigencia la ley que prohíbe el uso de sustancias tóxicas.

"La alternativa es la agroecología, las economías populares y familiares. Los gobiernos tienen que abrir el debate sobre los modelos de producción y consumo, el medio ambiente y problema del cambio climático tiene que estar en primer lugar y no como un tema de responsabilidad social empresaria", declaró Verónica Cimarelli, integrante de la asamblea de San Carlos, Mendoza cuando se conoció que el gobernador Rodolfo Suárez reconoció que "Mendoza está en contra de la minería" y anunció que enviará el proyecto de derogación de la norma 9209 a la Legislatura para que sea votado este lunes por ambas cámaras: "Volverá la plena vigencia de la 7722", prometió el mandatario.



La ley 7722 de prohibición de sustancias químicas es una verdadera conquista para el pueblo mendocino que gracias a la lucha de comunidades y asambleas por el agua, se vio amenazada por el proyecto de reforma del flamante gobernador Rodolfo Suárez. Paraná Replicando lo que sucedió en diferentes ciudades del país, en Paraná un grupo de activistas que defienden el cuidado del agua caminaron por la costanera con banderas y carteles.



"El agua no se negocia; la 7722 no se toca". "Ni el cianuro, ni el glifosato tienen licencia social", dicen los carteles que portaron los asambleístas a la vera del río Paraná.



La sesión especial del Senado en Mendoza está prevista para las 11 pero las Asambleas y algunos partidos políticos convocaron para un banderazo que comenzará a las 9.



Fuente: Uno.