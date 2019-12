Matafuegos para vehículos: Alta demanda de recargas por los vacaciones

Jorge, desde en local del rubro

La recarga de matafuegos para autos sirve para garantizar el buen funcionamiento del producto a la hora de usarlo.Es obligatorio realizar la recarga de matafuegos para autos una vez por año según la ley nacional de tránsito., aseveró a: "Si está vencido el matafuego es como no tenerlo; así es considerado por los controles en ruta.. En ese momento se cambia el marbete del cuello, porque todos los años cambia el color, y se pone la fecha nueva. Eso es lo que controla Caminera o Gendarmería: que esté cargado, indicando el manómetro, que tenga cambiado el aro y que tenga la tarjeta nueva".El movimiento en estas fechas, "es mayor, por las fiestas y las vacaciones. Pero no es el mismo movimiento que el año pasado, como ocurre en todos los rubros, todo ha recaído. No obstante, en esta época, para nosotros está siendo sostenido"."Los matafuegos más comunes son los de polvo, que es el reglamentario de un kilo, y el costo es de 250 pesos, la recarga. En temporada, el precio es rebajado", puso relevancia.De la misma manera puntualizó: "En una hora estamos tratando de sacar todo el service"."Los controles en ruta, tanto de Caminera como Gendarmería, se ponen más exigentes y piden, aparte del matafuegos, botiquín, chaleco, sábana, cuestiones que no son exigibles pero que piden y para no discutir, muchos los llevan", puso relevancia Jorge.