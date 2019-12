Cupo laboral trans: La Municipalidad de Paraná aguardará a que se expida el STJ

Paraná La municipalidad tiene 72 horas para reincorporar a empleados municipales trans

Fuentes oficiales indicaron que el Ejecutivo paranaense no tomará "ninguna medida" hasta que el máximo tribunal judicial entrerriano se expida respecto a la apelación que presentó la gestión del ex intendente Sergio Varisco al fallo que ordenó a la Municipalidad reincorporar a seis personas trans, cuyos contratos habían sido discontinuados en octubre pasado.Quienes conforman el colectivo trans y que hasta octubre pasado desempeñaron funciones en la Municipalidad de Paraná, difundieron más temprano un comunicado dando cuenta que pese a que un fallo judicial ordenó su reincorporación en diciembre pasado, tal situación no se está cumpliendo, como tampoco se les abonaron los adicionales del mes de octubre y el proporcional de aguinaldo del segundo semestre del 2019.Al respecto fuentes oficiales afirmaron aque el Ejecutivo paranaense no tomará "ninguna medida" hasta que haya una sentencia del STJ de Entre Ríos respecto al tema.En esa apelación el Ejecutivo municipal había solicitado que se conceda el recurso con "efecto suspensivo" lo que fue rechazado por la Justicia, por lo que las personas despedidas entienden que la Municipalidad de Paraná debió incorporarlas hasta los tres días de emitido el fallo del juez Barbirotto.Cabe destacar que desde el 18 de diciembre, el recurso de apelación mencionado aguarda su tratamiento en el STJ.