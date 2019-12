Empresario gastronómico dio su versión luego de un reclamo

Tras el reclamo de un grupo de padres de egresados por el servicio brindado en una recepción realizada en un local de fiestas de Avenida Almafuerte, el empresario gastronómico Daniel Bescos dio su versión de los hechos: "Es una situación muy triste, porque nos hemos visto involucrados en un hecho del que no tenemos nada que ver. Pactamos con un grupo de padres la realización de un evento, el evento se realizó. Antes, durante y después del evento esos padres manifestaron su conformidad. Evidentemente hay otros padres que no están conformes; con ellos nunca tratamos".



"Hemos hecho muchísimos eventos, con ninguno de los que nos han contratado hemos tenido problemas. Y siempre hemos estado abiertos al diálogo. Después de la fiesta se hicieron reuniones con esta gente que nos manifestó su desconocimiento con un montón de cosas que eran parte del evento, a esas cuestiones las tienen que dirimir entre ellos", indicó Bescos.



De la misma manera, manifestó: "Pretendemos salvaguardar nuestro buen nombre y prestigio, el de nuestra empresa, ponernos a disposición y decir que tenemos toda la documentación. Lo que se acordó que se cumplió".



Dejó en claro que un grupo de padres de los egresados "reclaman por el pago, dicen que no saben cómo manejaron los recursos las personas que los representaron, hacen hincapié en que el menú no era el que correspondía (ese menú está firmado por la gente que los representó). Todo está firmado. Están firmados los servicios que ofrecimos y en contraprestación el dinero que nos tenían que pagar".



"Evidentemente hay una cuestión e relación entre la gente que componía el grupo, que no alcanzo a comprender, pero del cual no somos parte", conjeturó.



Dijo que el evento se pagó en su totalidad. Hizo la salvedad en que "dentro de ese volumen de dinero, había 30 mil pesos, por faltantes y roturas, respecto de eso haremos una evaluación y luego manifestaremos lo que nos parece".



Mencionó que "nunca" han tenido inconvenientes con los eventos realizados. "Incluso siempre nos han felicitado por el nivel de los eventos, por el compromiso", aseveró.



"Este es un emprendimiento familiar por el que nos hemos bregado mucho, por eso nos duele mucho esto", afirmó. Elonce.com.