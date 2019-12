Padres de egresados de la escuela Santa Teresita denuncian que fueron estafados

Padres de alumnos de sexto año del turno tarde que finalizaron el secundario en el colegio Santa Teresita, denunciaron que fueron estafados. El sábado 7 de diciembre sus hijos hicieron la recepción en Avenida Almafuerte. Con mucho esfuerzo durante el año fueron pagando las entradas de 3000 pesos, que les incluía todo el servicio.



"El servicio fue un desastre. No cumplió con nada, no había la cantidad de mozos adecuados, no había personal de limpieza en el baño. No había coordinación, el sonido fue malo. Muchos papás no comieron porque no llegó la comida a las últimas mesas", relató a Elonce TV una madre.



En ese sentido, denunció que "de mesa dulce nos dieron unos alfajorcitos de maicena, unos cupcakes hechos así no más. No tuvimos brindis. Vine un día antes a traer adornos y el hombre nos aseguró que nos darían champagne, pero ni sidra nos dieron. Trasnoche no hubo".



"Pagué 13.500 pesos para la familia, sin contar a mi hijo egresado. El dueño del local dice que brindó el servicio, que estuvo todo bien organizado. Eran 39 egresados. Nos dijeron que nos daban 10 lugares libres para padres que estén en malas condiciones económicas y ahora resulta que nos dicen que dieron cinco", aseguró.



Otra madre, manifestó que "la gente del lugar nos agredió. Una mamá tiene una lesión en el brazo porque el dueño la agarró de los brazos y la insultó. Fuimos estafados. Pagamos toda la fiesta y fue un desastre. El hombre primero dijo que la señora le pagó con dólares, después dijo que tenía que sacar del plazo fijo y ahora dice que no. No tenía recibos y ahora de repente aparecieron con fecha del 7 de diciembre, el mismo día que fue la fiesta".



"Vinimos a hablar bien con las dos partes, nos gritaron, nos echaron, fue un desastre, muy desagradable", agregó. Elonce.com