Autorizaron nueva ubicación al food truck "Al Paso" y le conectarán luz y agua

El dueño del carribar "Al Paso", ahora convertido en un "food truck", había mudado la estructura de negocio al predio del Balneario Thompson, cerca del ingreso al Club Náutico. Pero el viernes 20 de este mes, inspectores de la Municipalidad de Paraná le labraron un acta de infracción por incumplimiento a la ordenanza N° 7.861 que regula el funcionamiento de carribares.A tan solo una semana de aquel episodio, el food truck "Al Paso", propiedad del empresario gastronómico Hugo Alberto Núñez, se instaló en la rotonda del Parque Varisco, registró. El emprendimiento aguardaba la instalación de los servicios de agua corriente y luz eléctrica para iniciar su funcionamiento en la zona."A las 11.30hs de este viernes tomamos conocimiento que estaba instalándose un carribar en la rotonda Parque Varisco; nos acercamos al lugar para dialogar con el titular, Hugo Nuñez, el que estaba acompañado por personal municipal de Acción Social y el concejal Ramón Núñez", explicó ala jefa de la comisaria decimoprimera, Nora Pérez.Y continuó: "Ellos manifestaron que tenían la orden de trasladar los carribares hasta allí, y que fueron los primeros en llegar".

"La instalación de carribares es contralor del municipio"

De acuerdo a lo que el empresario gastronómico y el concejal, que son familiares entre sí, le comunicaron a la comisario, "hasta el momento no tenían la habilitación por escrito, pero que la misma estaba por salir"."Al no tener potestad de contralor sobre los carribares, se le informó al director de Medio Ambiente, quien tiene el contralor de los mismos, para que tome intervención y las medidas pertinentes si esto no es como ellos me comunicaron, de que están habilitados, para que de no ser así, lleven a cabo las actas que tengan que realizar", detalló la funcionaria policial.Según comentó Pérez, desde Medio Ambiente de la Municipalidad, "se iban a ocupar de corroborar la habilitación pertinente", aunque de acuerdo a los datos a los que pudo acceder, "esperaban a que en el transcurso del día, una cuadrilla iba a habilitar los servicios de luz y agua".