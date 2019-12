Acondicionan el balneario municipal de Paraná: No se permitirá el ingreso al río

Paraná La Municipalidad trabaja en la recuperación de las playas de la ciudad

Sobre la recolección de residuos

Personal municipal trabaja en el acondicionamiento del balneario municipal de Paraná. Si bien no se permitirá el ingreso al río, y se colocó cartelería indicativa por ello, los guardavidas serán apostados en la playa por prevención."Se está recomponiendo el espacio, mejorando la arena, no solo en esta playa sino que también trabajamos en el Thompson y Bajada", comunicó ael subsecretario de Servicios Públicos de la Municipalidad de Paraná, Walter Clivio."El objetivo es poder llegar a cumplir para que la gente tenga el espacio para tomar sol, porque si bien el ingreso al agua no está permitido, la plaza si está habilitada", aclaró el funcionario municipal.En la oportunidad, Clivio aseguró que "no habrá boyado" en la playa. "La Municipalidad puso en funcionamiento a los guardavidas, pero solo será por prevención para avisarle a la gente que no está permitido el ingreso al agua", recalcó.El subsecretario municipal de Servicios Públicos Relevan informó, además, que se releva el estado de los baños de los balnearios "porque por la situación económica no hay posibilidades para arreglarlos, hasta que ingrese el nuevo ejercicio".Consultado a Clivio sobre la recolección de residuos, aseguró que la situación sigue siendo "compleja". "Si bien no estamos llegando a la capacidad máxima porque por más que tengamos la colaboración de Vialidad provincial, la solución de fondo son las compactadoras para que cada unidad pueda cumplir con el servicio", indicó.En ese sentido, anunció que habrá un operativo de limpieza en la zona Este, donde hay problemas con la recolección.