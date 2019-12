Familias de chicos con autismo agradecieron la disminución del uso de pirotecnia

Sociedad Padres de chicos con autismo agradecieron por el poco uso de pirotecnia

Desde la Asociación Argentina de Padres de Autistas (APAdeA) de Paraná, agradecieron a toda la comunidad local por cumplir, en gran medida, con la prohibición del uso de pirotecnia en la capital entrerriana. Además, destacaron el "respeto y la solidaridad".En este sentido, pusieron el acento en el agradecimiento de parte de quienes perciben muy distinto los sonidos y ruidos del entorno, como también de sus familias.Desde Apadea, agradecieron a toda la comunidad local por cumplir, en gran medida, con la prohibición del uso de pirotecnia. "Agradecemos a todos los que solidarizaron con esto de no tirar pirotecnia en Navidad e invitamos a todos para hacer una campaña desde el inicio del año para decir `No a la pirotecnia´ y mejorar la calidad de vida de nuestros hijos", señaló una madre a Elonce TV."Se escuchó mucho menos pirotecnia y vemos con buenos ojos este tipo de campañas, pero nos interesa que vayamos hacia una consciencia mucho mayor, sobre otras cuestiones vinculadas a la calidad de las personas con autismo y discapacidad; y que no son el 24 o el 31 de diciembre, sino que son cosas cotidianas", resaltó.