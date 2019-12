La Municipalidad de Paraná afirma que incautó "gran cantidad de pirotecnia"

Paraná Controlarán la venta ilegal de pirotecnia en la vía pública

"La campaña de concientización por el no uso de pirotecnia sonora y los operativos que se realizaron en Paraná, tuvieron un buen resultado". Así se destacó desde la secretaria de Participación y Gestión Comunitaria de la Municipalidad de Paraná, a cargo de Juliana Robledo.El operativo que estuvo a cargo de la Secretaría de Legal y Administrativa en colaboración con la de Participación y Gestión Comunitaria, en vísperas de la noche buena y durante Navidad, se intensificará también para Año Nuevo. Robledo, anticipó que las campañas de concientización se van a realizar durante todo el año en conjunto con las organizaciones sociales y civiles."Queremos dar mayor visibilidad a la problemática, en este caso, lo que genera el uso de pirotecnia en amplios sectores de nuestra comunidad", destacó Robledo, quien -con ese propósito-, se reunió el viernes con representantes de Mirar Tea; Fundación Mi reino por un caballo; Mi pata tu mano; proteccionistas de animales y del Colegio Médico Veterinario."Desde la Secretaría de Participación y Gestión Comunitaria, queremos abrir estos espacios de diálogo con las organizaciones civiles y sociales de Paraná. Esta campaña, la de concientización sobre los efectos que causa el uso de pirotecnia sonora en personas con autismo u otras patologías; y en animales, fue la primera y pese al corto tiempo, tuvo una buena recepción y nos permite continuar sobre los ejes que nos hemos trazado", destacó Robledo.Entre el 23 y el 24 de diciembre, por distintas redes sociales y medios de comunicación, se puso en conocimiento sobre la campaña por el no uso de pirotecnia y se habilitaron números telefónicos en los que se recibieron numerosas llamadas por la venta ilegal de pirotecnia, ubicados en garajes particulares, no así en la vía pública.En estos operativos, los inspectores incautaron una gran cantidad de pirotecnia. Se recibieron más de 100 mensajes, de los cuáles 70, advertían la venta ilegal en Paraná y, el resto de los llamados, fueron por la venta de juguetes o bien pertenecían a otras provincias."Si bien vamos a hacer una evaluación de esta campaña durante febrero, las organizaciones que participaron el viernes expresaron su conformidad por haber sido escuchadas y por la propuesta de trabajar de manera coordinada y colaborativamente para que, como sociedad, tomemos mayor conocimiento sobre el dolor o sufrimiento por el uso de pirotecnia", destacó Robledo.En ese sentido, el subsecretario de Bienestar Animal, Lucas Garcilazo, coincidió en que el camino es "la educación y concientización sobre estas problemáticas".