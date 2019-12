Hallaron a la adolescente que era buscada hace cinco días en Paraná

Apareció la menor que era buscada hace varios días en Paraná. Así lo confirmó la hermana de Valentina que dialogó esta tarde con Elonce.

Familiares de Valentina de 16 años de edad, habían dado a conocer esta mañana a través de las redes sociales, que la adolescente se había retirado de su casa por su voluntad y hacía días, no contaban con datos sobre su paradero.



Según indicó su hermana Solange a Elonce, "ella se fue el 21 de diciembre tras una discusión familiar y desde entonces, no teníamos más datos de dónde estaba", dijo y agregó que "llamamos a todas sus amigas pero no saben nada y ya no sabemos dónde buscarla", dijo.

Además, la hermana de la adolescente, había manifestado que habían realizado la denuncia para encontrarla y "no nos queda de otras que hacerlo público y pedirles que si alguien la ve avisen a la policía", sostuvo.



Esta tarde, minutos antes de las 15, la menor desaparecida se reencontró con su familia en la zona de calles Pirán e Ituzaingó de la capital entrerriana, se confirmó a este medio.