Las ventas navideñas "cubrieron las expectativas", señalaron desde Apyme

El dirigente de Apyme Paraná, Manuel Gabás, aseguró aque el balance de las ventas navideñas "es positivo, porque se revirtió la caída".Describió que "hubo muchas visitas y ventas. La gente venía con otro ánimo. No tengo la certeza si vendimos lo mismo, algo más o algo menos que el año pasado, lo que sí cubrió las expectativas"."Teníamos una vara bastante baja y la superó. El porcentaje de lo que vendimos lo cerramos a fin de mes. Estamos contentos y se vio reflejado con la cantidad de gente que anduvo en la Peatonal. A diferencia de otros años nos sorprendió que ya empezó el 17 y 18, cuando en general se concentraban desde el 22", comentó el comerciante.E insistió: "Para nosotros no cayó como caía otros años. Si hubo caída, fue mucho menor. Hay más tarjeta de débito que de crédito, pero las que más suman son estas últimas. Se facturó mucho más con tarjeta que con efectivo".Finalmente, destacó "la buena onda que hubo. Hay una expectativa positiva, lo cual nos da una esperanza para que en enero no se produzca una caída como en años anteriores".