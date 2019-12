Atendieron a 218 pacientes en la guardia del San Martín durante las Fiestas

El jefe de Guardia del Hospital San Martín, Luis Ríos comunicó a Elonce TV los números de los ingresos durante las fiestas. "En la guardia no hubo demasiado trabajo, el número de cantidades de pacientes en total fueron 218 entre el 24 y 25. De los cuales, 46 casos son los que denominamos policiales: 20 accidentes de tránsito, cinco heridos por arma blanca, dos heridos por arma de fuego, 17 agresiones físicas y dos intentos de autoeliminación".El doctor también informó: "Este año no hubo accidentes por pirotecnia, el año pasado tampoco se registraron hechos; la gente va tomando conciencia. Tampoco se presentaron casos por ingesta de alcohol". A su vez reconoció que "en estos días festivos, donde la gente no trabaja debido a los asuetos, la cantidad de concurrencia al hospital aumenta ya que varios centros de salud no están abiertos".Finalmente, el Dr. Ríos recordó que "es importante donar sangre en estas épocas, y en todo el año."