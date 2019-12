Cómo funcionan los colectivos y cuándo se retoma la recolección de residuos

Recolección de residuos

Colectivos

Los distintos servicios funcionaron este martes con horarios restringidos respecto al resto de la semana y este miércoles 25 de diciembre, con motivo de celebrarse la Navidad, los colectivos retomaron el servicio desde las 10 y se conoció cuándo se retoma la recolección de residuos.Con motivo de celebrarse las fiestas de Navidad, la Secretaría de Servicios Públicos dio a conocer el cronograma de recolección de residuos domiciliarios.En tal sentido, informó que este miércoles 25 no habrá recolección y el servicio se retomará a la hora cero del jueves 26.Se recomienda a los vecinos no sacar los residuos fuera de los días establecidos, con el objetivo de que los contenedores no se llenen rápidamente y la basura no se disperse en la vía pública.La Secretaría de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano brindó detalles sobre el funcionamiento del servicio del transporte urbano de pasajeros con motivo de las fiestas de Navidad y Año Nuevo.El 25 y 1º de enero, el servicio se presta a partir de las 10 horas, con finalización de recorridos a las 22 de cada cabecera, con una frecuencia aproximada de una hora, es decir, con diagramas y horarios de feriados.