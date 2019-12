Cómo funcionan los distintos servicios públicos este martes

Este martes los distintos servicios funcionarán con horarios restringidos respecto al resto de la semana. Recolección de residuos Con motivo de celebrarse las fiestas de Navidad, la Secretaría de Servicios Públicos dio a conocer el cronograma de recolección de residuos domiciliarios.



En tal sentido, informó que este martes 24 la recolección se realizará de forma normal; el miércoles 25 no habrá recolección y el servicio se retomará a la hora cero del jueves 26.



Se recomienda a los vecinos no sacar los residuos fuera de los días establecidos, con el objetivo de que los contenedores no se llenen rápidamente y la basura no se disperse en la vía pública. Supermercados y comercios El 24 y 31 de diciembre, las grandes cadenas de supermercados y otros comercios definen cerrar sus puertas para venta al público antes de lo habitual. Otras pymes casi siempre se extienden un poco más. En la mayoría de los casos el horario de atención es hasta las 18.



Esta medida se toma para que los empleados de comercio tengan tiempo de salir de trabajar y llegar a tiempo a sus casas para pasar las fiestas en familia. Colectivos La Secretaría de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano brindó detalles sobre el funcionamiento del servicio del transporte urbano de pasajeros con motivo de las fiestas de Navidad y Año Nuevo.



El 24 y 31 de diciembre, el servicio se prestará con diagramas y horarios de días hábiles, con finalización de recorridos a las 21 de cada cabecera. En tanto, el 25 y 1º de enero, habrá colectivos a partir de las 10 horas, con finalización de recorridos a las 22 de cada cabecera, con una frecuencia aproximada de una hora. Bancos Los bancos de todo el país no atenderán ni este lunes 24 ni tampoco el 31 de diciembre, en el marco de las fiestas de fin de año. No obstante, los cajeros funcionan normalmente. Estaciones de servicio La Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA) informó hoy que los días 24 y 31 de diciembre todas las estaciones de servicio del país permanecerán cerradas desde las 22 hasta las 6 de la mañana del día siguiente.