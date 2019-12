Falleció la Hermana Teófila: la religiosa era "muy apreciada" en Paraná

Una vida de servicio que la hizo "verdaderamente feliz"

Profesor Claudio Hermosa

El último adiós

La hermana Teófila es velada en la casa de las hermanas Franciscanas de Gante, ubicada frente a la plaza Belgrano. Este martes a las 8,30 se realizará en ese lugar la misa de cuerpo presente para despedirla. Luego, sus restos serán trasladados a Villa Urquiza. Elonce.com.

La religiosa era oriunda de Alcaraz II, escuchó el llamado de Dios a los 18 años y con el paso del tiempo se desempeñó como maestra jardinera.", había asegurado ala Hermana Teófila, el 16 de octubre pasado, cuando cumplió 99 años.La monja comentó que vivió en Chajarí, Buenos Aires, en Las Lomitas, pero destacó que, "Vilela fue el lugar que más me gustó porque era como un campo de Alcaraz II"."Mis papás fallecieron cuando yo tenía nueve años, con mis hermanitas estuvimos en varias casas de familias porque todos nos querían tener, éramos las únicas huérfanas, por eso nos querían", recordó.Destacó a nuestro medio: "Rezo sola el rosario porque en comunidad, le agregan mucho".Al consultarle a la Hermana Teófila por sus tres deseos, había enumerado: "Quiero agradecer a Dios, la vida, quiero agradecer a mis hermanas, especialmente a las que me han cuidado, y a todos mis familiares que siempre me hablan y me dejan contenta".Cursó sus estudios primarios en Villa Urquiza junto a sus dos hermanas mayores. Aproximadamente a los diez años de edad debió regresar con sus hermanas a Alcaraz Segundo, sus padres habían fallecido y su abuelo creyó conveniente tener cerca a sus nietas. Cuatro años después volvieron a Villa Urquiza donde culminaron sus estudios primarios.Desde allí la hermana Teófila (María Lorenza por entonces) viajó a Paraná para ingresar en el noviciado, formarse luego como hermana Franciscana y Maestra Jardinera. Fue allí cuando l, pone relevancia el, al realizar un repaso de la vida de la religiosa, según publicó en Facebook.La hermana Teófila fue maestra jardinera en el Instituto "Cristo Redentor" de Paraná y en el Instituto "San José" de Chajarí durante más de veinte años. Se dirigió luego a Lomas de Zamora (Bs. As.), Vilelas (Sgo. del Estero) y en 1993 nuevamente Paraná."Estar al servicio de quienes lo necesitan es lo que me hace verdaderamente feliz", comentó en su última visita a Chajarí. "Ése día, al mirarla, volvíamos a encontrarnos con aquella enorme sonrisa y sus ojos brillantes, supimos entonces que ese "instante inolvidable" era un regalo de Dios y de la Vida para los hombres y mujeres que habíamos ido a saludar a nuestra maestra jardinera", dijo el profesor Hermosa en referencia a la hermana Teófila.