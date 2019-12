En 2019, bajó el uso de casco y aumentó el número de fallecidos por accidentes

El doctor Guillermo Grieve, Jefe del Servicio de Terapia Intensiva del hospital San Martín de Paraná confirmó aque a lo largo del año el número de accidentes donde se han visto involucradas motocicletas "aumentó un 30 por ciento y el de muertes un 20 por ciento"."Lamentablemente tenemos que decir que hemos bajado el uso de casco, del 80 al 65 por ciento", lo cual ha llevado a ese aumento en el número de accidentes y de personas fallecidas.En 2018, "tuvimos 60 accidentes y 15 muertes. Se había llegado a una estabilización en los últimos tres años, pero en el transcurso de este año, se han registrado 77 accidentes con 22 muertes y esto está estrictamente relacionado a la disminución del uso de casco y los controles".Si este incremento continúa, "las cifras serán mucho peores el año que viene", alertó.El profesional indicó que los controles disminuyen la accidentología, pero sólo el adecuado uso de casco evita la muerte. En este sentido, señaló que "1 de cada 3 usa el casco mal: no se pone el cabestrillo o lo lleva en otro lado". Y remarcó que todos los pacientes que fallecen es por la lesión cerebral y por lo tanto es fundamental controlar las medidas de prevención y fundamentalmente el uso adecuado del casco.Por otra parte, el Dr. Grieve opinó que estas fechas nos traen a la reflexión: "los padres deben hablar con los hijos y los hijos con los padres, llamar a tener prudencia, no manejar la moto sin casco y tomar todas las medidas para evitar accidentes. Que las fiestas nos permitan disfrutar en paz, recordando que generalmente entre estas fechas se duplican las cifras de accidentes. Prevengamos para que podamos tener unas fiestas felices", exhortó el profesional.Finalmente, el Jefe del Servicio de Terapia Intensiva entendió que la solución "pasa por adecuar los controles, tanto de la policía como de los inspectores que no ha sido la adecuada de la mitad del año para adelante, y vamos a insistir con la educación en las escuelas porque no ha llegado al nivel que deberíamos llegar para lograr una concientización".