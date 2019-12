Entregarán la Tarjeta Alimentaria en Paraná: Cuándo y a quiénes estará destinada

Cuándo y a quiénes estará destinada

que implementó el gobierno de Alberto Fernández."El jueves pasado nos reunimos con el ministro Daniel Arroyo, porque estaba la formalidad de un convenio con Provincia para los primeros días de enero, y a partir de eso se mandarán a reimprimir todas las tarjetas porque", comunicó ael secretario municipal de Desarrollo Social, Nicolás Mathieu.En la oportunidad, indicó queLas tarjetas alimentarias, emitidas por el Banco Nación, se entregan habilitadas para la compra de alimentos pero no de bebidas alcohólicas ni para extracción de dinero. Tienen una carga por $ 4.000 en los casos de madres con un hijo y llegan a $ 6.000 cuando tienen más de dos hijos.Se recordará que Concordia fue la primera ciudad donde se entregaron 6.394 Tarjetas Alimentarias.Los beneficiarios podrán usar la tarjeta para la compra de alimentos en cualquier negocio habilitado que use posnet (que acepte tarjeta de débito). No se podrá retirar dinero en efectivo, y no permite realizar otro tipo de compra que no sea alimentos (tampoco bebidas alcohólicas)., explicó el funcionario municipal.De acuerdo a lo adelantó, "en la segunda entrega será con una ampliación del programa"."Hay gente que no está pudiendo comprar alimentos, u otros que no compran bien; la idea es trabajar en la importancia de la educación alimentaria para, entre todos, apuntar a combatir el hambre", argumentó."El Plan Alimentar, que es el Plan Argentina contra el Hambre, establece que a toda mujer que tiene un embarazo de 3 meses, o tiene hijos de hasta 6 años de edad, vamos a darle $4000 mensuales si tiene un hijo, o $6000 mensuales si tiene dos hijos o más", puntualizó el presidente Alberto Fernández cuando anunció la implementación del programa.