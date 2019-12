Video de Leguízamo por Navidad: "En tiempos de crisis, la risa es el remedio"

Ante la llegada de las Fiestas, el humorista paranaense Ricardo Leguízamo describió la realidad que vive la clase media argentina en la Navidad del 2019 y reivindica a los que, a pesar de todo, luchan por cumplir los sueños."La Navidad es una fecha especial y sobre todo, muy dura en tiempos de crisis. Sé del esfuerzo que hacen padres, abuelos, tíos, hermanos, para que Papá Noel deje algún regalo en el arbolito. Sé del sacrificio, de las cuotas, de las tarjetas cargadas con Ahora 12 o 18", indicó el entrerriano."Sé de los padrinos mágicos, de los padres que trabajan doble turno para que el Gordo Santa aparezca en la madrugada del 25 y sé de los gurises que no recibirán nada, porque les han robado hasta los sueños", continúa.De acuerdo a lo que argumentó Leguízamo, "son tiempos difíciles para Argentina y solo quiero con este breve video, intentar sacarles una sonrisa, reivindicar a los Quijotes y reflejar algunas historias que vive nuestra pauperizada clase media". E insiste: "No es más que eso. Hacerlo, me permite disfrutar de una de las cosas que más me gusta. Y con muy poco soy feliz"."Brindo por ustedes, quienes me acompañan en cada presentación, los que me contratan para sus festejos, los que me apoyan en las redes, los que me acompañan desde el afecto más sincero. Brindo por los realizadores de sueños, por los defensores de la alegría", remarcó el humorista.En la oportunidad, agradeció a todos los que hicieron posible este trabajo, a la princesa Juana Gaggión, al primer actor Pablo Granovsky, a la primera actriz Yolanda Sapag, a Carlos Ramírez, de Autoservicio Meucci, al camarógrafo Jorge Lima, a nuestro amigo Adrián Forni de SFR, a nuestros sobrinos Octa, Mili y Ampi y a nuestro hermano Eduardo Vieiro, de Goma Centro Paraná, que nos ayuda a seguir jugando."Si logramos sacarte una sonrisa o al menos te llegó un aire fresco, te pedimos ¡por favor! que compartas este trabajo. Compartiendo, nos ayudás a seguir generando historias y sentimientos", cierra Leguízamo en su mensaje."En tiempos de crisis, la risa es el mejor remedio. ¡Feliz 2020!".