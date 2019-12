Reasignarán vacunas contra fiebre amarilla y sarampión para abastecer a Paraná

Paraná Advierten faltante de vacunas contra fiebre amarilla y sarampión en Paraná

dio cuenta de ladespués del reclamo de quienes planifican vacacionar en Brasil para estas fechas o en la primera quincena de enero. Es que la dosis debe aplicarse al menos 15 días antes de viajar."Por el momento no hay fiebre amarilla y triple viral. En una o dos semanas estarían llegando" indicaba el cartel pegado en el ingreso al vacunatorio del hospital San Martín, con fecha de este martes 17, pudo saberEn el hospital materno-infantil San Roque tampoco contaban con dosis para inmunizar contra estas enfermedades, y no tenían fecha de posible entrega.Al aclarar que las dosis fueron solicitadas a Nación hace dos meses, la cartera provincial informó aquey de ese modo reforzar los vacunatorios de Paraná, donde la solicitud es mucho mayor"."En los vacunatorios de la ciudad de Paraná, donde habitualmente se ejerce la mayor demanda, no hay vacunas para fiebre amarilla y sarampión y en el contexto de la estrategia de la nueva etapa de distribución que está realizando Nación,", se aclaró desde el ministerio a cargo de Sonia Velázquez."El actual ministerio de Salud de la Nación, está sufriendo las consecuencias de la falta de vacunas que cruzó a toda la gestión anterior", achacó la cartera provincial, y en ese sentido indicó que "estando en plena reorganización del esquema de distribución, se informó que durante los próximos días estarían regularizando el envío de estas vacunas"."La complejidad de la situación, y el reinicio de una distribución ordenada, llevará a Nación para regularizar todo el universo del país, un tiempo físico que naturalmente demandará algunos días. En ese sentido, la expectativa es que se vaya regularizando gradualmente en un lapso que se extenderá hasta el mes de enero", justificó la cartera a cargo de Velázquez."Como es de rigor, la provincia solicitó las vacunas hace unos dos meses, a lo que no tuvo la respuesta adecuada de la gestión de salud de la gestión anterior. Ello, motivó que se fuera agotando el stockeo de las existentes en la cámara provincial de vacunas y terminará con el faltante conocido, fundamentalmente en la ciudad de Paraná", se indicó en un comunicado.Y continúa: "Ante la necesidad de sostener la demanda antes que Nación comience a regularizar su distribución, resolvió. Operativo que se pondrá en marcha este mismo lunes".Según se comunicó, Epidemiología recibió de Nación la información de queFinalmente, se informó que Nación adelantó que, a más tardar,