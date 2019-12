Advierten faltante de vacunas contra fiebre amarilla y sarampión en Paraná

Sociedad Recuerdan las recomendaciones para quienes viajen durante las vacaciones

A principios de este mes, desde el, reiteraron las recomendaciones destinadas a los viajeros para que puedan prevenir tanto el contagio de enfermedades durante las vacaciones, entre estas,", había asegurado la jefa del departamento de Vigilancia, Mónica Ilardo.En cuanto a sarampión, lo recomendable es viajar con una dosis del componente antisarampionoso, en caso de no tener completo el calendario. En especial si se visitará Brasil; Venezuela o Estados Unidos, ya que estos países restablecieron la circulación endémica.Sobre fiebre amarilla es el médico quien debe indicar la vacunación en forma individualizada según el riesgo de contraer la infección.La vacuna debe aplicarse al menos 15 días antes de viajar. Lo cierto es que quienes están planificando su descanso para estas fechas o en la primera quincena de enero,indicaba el cartel pegado en el ingreso al vacunatorio del hospital San Martín, con fecha de este martes 17, pudo saberEn el hospital materno-infantil San Roque tampoco contaban con dosis para inmunizar contra estas enfermedades, y no tenían fecha de posible entrega.Desde la cartera provincial de Salud se encomendó consultar en los centros de salud de la ciudad, si éstos contaban con dosis de vacunas en stock.se comunicó con el "Oñativia" (ex Corrales), el "Hermana Catalina" de barrio Aatra y el "Selig Goldin" de avenida Laurencena, pero desde losDesde el Ministerio de Salud de Nación, a través de su web, se advierte que el brote de sarampión , es uno de los riesgos para el viajero, con lo cual, en caso de viaje al exterior, se encomienda asegurarse de tener el esquema de vacunación completo según Calendario Nacional de Vacunación. La vacuna debe ser aplicada dos semanas o más antes de la partida.Respecto de la fiebre amarilla , se indicó que antes de viajar es importante que todos los integrantes de la familia tengan las vacunas al día según Calendario Nacional de Vacunación. La vacuna debe aplicarse dos semanas o más antes del viaje.