Frente al Ministerio de Salud se realizó una manifestación en contra del protocolo de aborto no punible.Paola Guía, expresó aque "repudiamos la adhesión de la provincia al protocolo que instauró en la nación el ministro Ginés González García. Es un protocolo que viola todas las leyes vigentes, la Constitución y todos los tratados que tienen rango constitucional. Lamentablemente es un protocolo de aborto libre hasta el noveno mes. Las menores de edad pueden acceder sin autorización de sus padres. No hay objeción de conciencia institucional"."Había un protocolo vigente que era un poco más restrictivo que éste, pero lo rechazamos. El nuevo es más libre, agresivo y amplía las facultades del estado. En 2018 se mataron 500 niños por el protocolo. En 2019 no tenemos estadísticas pero seguro se duplican", manifestó.Asimismo, consideró que "es un atropello que se ha hecho. El año pasado se votó en el Congreso y se dijo `no al aborto´".