Choferes levantaron la retención y colectivos circulan con normalidad

Tras la retención de servicio de los choferes que afectó el transporte público de pasajeros durante varias horas en el día de ayer, por la tarde, representantes de la empresa Buses Paraná y de UTA mantuvieron una reunión en la Secretaría de Trabajo. La empresa señaló aque llevó una nueva propuesta con el objetivo de acordar un pago para que se retome la circulación de los colectivos.Desde UTA, Sergio Groh, confirmó aque "estamos muy contentos, hubo una propuesta muy superadora con respecto a la deuda que tiene con los trabajadores. Hemos firmado el acta. La empresa abonará este viernes el aguinaldo completo, que venció este miércoles, más las dos cuotas que adeuda de una cifra no remunerativa de 2300 pesos que venció el 30 de noviembre, como así también una deuda de días descontados que venció el 15 de diciembre"."La retención se levanta y este viernes el servicio se prestará con normalidad desde la madrugada. Teníamos previsto hacer una retención de servicios pero con esta propuesta decidimos no hacerlo y que el servicio se preste con normalidad, desde el primer coche que sale", dijo.Explicó que "hay que esperar porque durante el día todo este dinero se va a estar depositando en las cuentas de los trabajadores. El compromiso de la empresa es ponerse a trabajar desde la mañana para que para la tarde todos los trabajadores tengan su dinero".Asimismo, desde la empresa confirmaron que se levanta la retención y comentaron que "está el compromiso tanto del Municipio como de la Nación de que este viernes se transferirían los fondos correspondientes y con eso se saldaría: SAC al 100%, cuotas pendientes por días no trabajados, y cuotas del ANR".Expresaron que "el compromiso es que van a llegar, por lo cual confiamos en que el servicio estará estable".