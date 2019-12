La Municipalidad trabaja en la recuperación de las playas de la ciudad

Los trabajos comenzaron este miércoles con la afectación de maquinaria y personal del área de Servicios Públicos de la Municipalidad, en un plan integral que busca revertir la situación actual de los balnearios de la capital de la provincia ante la bajante del río y el estado de abandono y vandalismo que registran estos sitios de recreación.Si bien la bajante del río no permite el ingreso a las aguas dado la proximidad de la costa al canal principal del mismo y el peligro que esto representa, la comuna busca recuperar estos espacios ribereños que tanto identifican a la ciudad para dejarlos en óptimas condiciones durante la temporada estival.Esto significa que no estarán habilitados para uso de los bañistas, para lo cual se ubicó cartelería advirtiendo sobre esta situación, pero se podrá hacer uso de las áreas de recreación y de las instalaciones y las tareas están orientadas a reactivar e impulsar estos sectores para apaciguar las altas temperaturas y disfrutar de la cercanía con el rio.En torno a estos lineamientos, se están llevando a cabo tareas de movimiento de suelo que permitan remover el barro existente para la distribución posterior de arena; rastrillajes y limpieza en la zona de la costa tanto en el balneario Thompson como en el Municipal.Fueron reubicados desagües pluviales que se encontraban en mal estado y no estaban cumpliendo su función y, en lo que respecta al sector de playa, se normaliza la capa de arena hasta llegar a los 20 centímetros.Este plan intensivo de recuperación, comprende además el acondicionamiento de las duchas. En el área de servicios, una mejora en las condiciones generales edilicias, con el pintado de las instalaciones y la reparación de instalaciones eléctricas y reposición de luminarias.El sector de sanitarios, actualmente fuera de servicio por hechos vandálicos, está siendo puesto en óptimas condiciones. Los trabajos se completan con un operativo integral de limpieza en todo el área.La recuperación de los espacios públicos en la vida urbana se constituye en una impronta de la actual gestión de gobierno municipal, viabilizando todas las acciones necesarias para reafirmar la identidad de la ciudad en su entorno con el río.