Buenos gestos: Sus billetes "volaron" a la calle y vecinos ayudaron a juntarlos

Gran cantidad de billetes de 100 pesos volaron en el aire, esta mañana en el microcentro paranaense. Tenían un dueño: un vecino que había reunido el dinero para la compra de los regalos por Navidad.Sergio Alfaro destacó ael gesto de peatones y conductores que no dudaron en ayudarlo a juntar los billetes y se los devolvieron. Fue este jueves en Peatonal San Martín, a la altura de calle La Paz."Quiero resaltar cómo me ayudaron porque no tener esa plata hubiera sido muy triste, pero recuperé gran parte", destacó en comunicación conEs que el vecino, de avenida Zanni, cada año reúne una determinada cantidad de dinero para los tradicionales obsequios por las Fiestas. "Era una platita que ya teníamos ahorrada y destinada, porque en estas fechas uno quiere regalar a sobrinos, a sus padres, a la familia", explicó.El hombre de 45 años, es padre de Santiago, de 11, y se desempeña como empleado administrativo en una escuela de esta ciudad."Quiero resaltar la solidaridad de la gente que me ayudó, porque esa plata estaba destinada a eso, a la compra de los regalos. No importa la cantidad, sí era bastante, y también llevaba dinero para pagar una cuenta", comentó.

Alfaro transitó esta mañana junto a su hijo el tradicional paseo de compras de Paraná, pero al regresar a casa, cuando se dispuso a subir al auto, un inesperado incidente hizo que el dinero que llevaba volara por los aires."Con Santiago empezamos a elegir los regalos, compramos algunas cosas, íbamos cargados con las bolsas y una caja grande. Cuando subimos al auto, que había dejado estacionado sobre calle La Paz, se me cayó toda la plata del pantalón", recordó.Y continuó: "En ese momento no me di cuenta, pero cuando me fije en el bolsillo solo tenía un billete de 100 pesos. No tenía la plata, miré hacia la calle y estaba todo lleno de billetes de 100 pesos que volaban para todos lados"."Me desesperé", confesó.Pero la solidaridad de los paranaenses fue mayor que el instante de desesperación."Los conductores pararon y me decían `allá está la plata´, `allá´. Los que caminaban también me ayudaron; solo una señora levantó el dinero y se lo guardó. Pero la gente me ayudó y gracias a eso pude recuperar gran parte del dinero", valoró Alfaro."Cuando subí al auto con Santiago, le explique que cuando le pase algo así, tiene que ayudar. No la señora, sino valorar a los que me ayudaron", resaltó."Estoy en contacto con chicos y es importante rescatar esas actitudes buenas, el poder ayudar a otros", sentenció.