Bahl: "Intimaremos a la empresa para que preste el servicio de colectivos"

El intendente, Adán Bahl, adelantó aque si no hay solución durante la presente jornada al conflicto en el transporte urbano, intimarán a la empresa para que preste el servicio. Tras señalar que se ha reunido con gremialistas y empresarios, admitió que "nos reclamaron que la municipalidad tiene una deuda de cuatro meses que son 6.445.000 pesos que se debe aportar por el boleto estudiantil. Esta tarde, el Concejo tratará una ampliación y adecuación presupuestaria que nos permitirá pagar el aguinaldo y cumplir con otros obligaciones, entre ellas la transferencia de este dinero, que se hará mañana".El mandatario local admitió que esta "no es la solución, pero es lo que la municipalidad está debiendo"."La deuda que reclaman a la municipalidad, mañana estará saldada", ratificó. "Ya he dado las directivas al área pertinente para que se intime si no hay solución", volvió a enfatizar.Por otra parte, reconoció que "toda la gente se queja por la calidad del servicio. Tampoco lo vamos a arreglar mágicamente, pero hoy la contingencia es que tengamos el servicio prestado con regularidad. Venimos estudiando desde hace varios meses alternativas que incluyen el tránsito, pero eso llevará tiempo".