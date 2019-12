Sin colectivos al menos hasta las 8: A la tarde habría otra medida de fuerza

Pasadas las 6 de este jueves, los choferes del servicio de transporte público de Paraná continuaban de asamblea por lo que los usuarios vuelven a padecer la falta de colectivos en el inicio de la jornada.Pero además los empleados hicieron notar que la fecha de pago del aguinaldo venció en la víspera. "El 18 de diciembre es la fecha límite para abonar el sueldo anual complementario", señalaron desde el gremio, al tiempo que adelantaron que la retención de servicios seguirá hasta las 8 de la mañana y, de no obtener respuesta, volverían a parar durante la tarde, probablemente a partir de las 17 y hasta las 20.En declaraciones al programade, Sergio Groh, secretario gremial de UTA Entre Ríos, indicó que "hasta el momento no se ha resuelto nada,".En tal sentido, recordó queEl dirigente indicó que en el transcurso de la mañana seguirán manteniendo reuniones con los empresarios y destacó que no están cumpliendo con acuerdos que fueron homologados en la Secretaría de Trabajo.Sobre la asamblea que comenzó al inicio de la jornada laboral de los choferes, explicó que continuará hasta las 8.Tras ello, Groh recordó que ha sido "un año muy difícil" para los choferes; además "es una fecha muy sensible donde le dinero a ningún trabajador del país le alcanza, con el agravante que a los colectiveros la empresa les está debiendo dinero; y es lógico que los ánimos estén exaltados". Elonce.com