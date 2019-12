Una luminaria explotó y quedó colgando de dos cables

Explotó una luminaria y ocasionó inconvenientes en calles Alvar Nuñez Cabeza de Vaca y Záccaro, barrio Mariano Moreno, de Paraná.Ricardo Pordversich, explicó aque "cayeron esquirlas de hormigón y vidrio sobre mi techo, me hicieron cinco agujeros. Es un peligro. Colocamos una cinta para que la gente no pase, siempre pasan chicos. Necesitamos que arreglen esto", dijo.Juana Cislaghi, indicó que "llamamos inmediatamente a las autoridades pertinentes. Ocurrió después de las 15. Son luminarias que tienen más de 46 años y nunca se ha reparado nada. Explotaron y quedaron enganchadas de dos cables que en cualquier momento se cae"."La luz quedó encendida, se puede caer y generar un cortocircuito. Se delimitó la zona para que la gente no pase porque va a pasar algo grave. Gracias a Dios justo no pasaba nadie. Hay otro poste de madera que está sostenido solo por cables", agregó.