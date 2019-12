Jubilados municipales reclaman los aumentos salariales otorgados a los activos

Jubilados municipales manifestaron a Elonce TV que son "discriminados" por el Estado municipal atento a que no percibirán los aumentos salariales que recibieron los activos. Asimismo, solicitaron una audiencia con el intendente Adán Bahl, y con el titular de la Caja de Jubilaciones, Daniel Elías, para tratar este y otros reclamos del sector.



"Nos sentimos discriminados porque la Provincia dio un aumento que recibirán los jubilados, por el 82%, y a los activos municipales se les dio un plus del 8% pero como es en negro, los jubilados no vamos a recibirlo", explicó Ismael Zárate, quien fue vocal del antiguo sindicato de los empleados municipales.



Se recordará que el Ejecutivo de Paraná, bajo la gestión de Sergio Varisco, otorgó a los trabajadores un 8% de suba salarial en dos tramos y no remunerativo, además de otro 4% en diciembre.



"Como jubilados, para algunas somos provinciales, y para otras, municipales porque no siempre somos reconocidos", denunció.



Por su parte, Carlos Arrúa, jubilado municipal, solicitó "una reunión con el intendente para manifestarle nuestra situación, y a su vez, preguntarle al presidente de la Caja por qué nos discrimina".



"El sindicato es una farsa, que lo único que quiere es engrosar sus bolsillos", remarcó.



"Elías nos prometió que iba a entrar en la paritaria, lo que nunca se cumplió. Y nosotros también tenemos derecho porque trabajamos toda una vida en la Municipalidad", argumentó.



Según comentó el jubilado, a un representante que solicitó una audiencia con el titular de la Caja, le recomendaron que se presente después del 26 de diciembre. "Nos prometió que nos iba a atender si no íbamos con bombos y a tirar cohetes, y lo respetamos porque no somos violentos, pero nuestro en corazón sentimos que merecemos respeto", sentenció Arrúa.



En la oportunidad, también denunciaron "recorte de prestaciones por parte de la obra social Iosper y atrasos en el pago de las cuidadoras a personas discapacitadas que se extiende hasta seis meses". "Quién aguanta eso con un sueldo que es bajísimo, de 13 mil pesos. Es una tortura que les paguen tan espaciad", señaló. (Elonce)