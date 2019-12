Municipio: Planean modernizar el 147 y la recolección de residuos es prioridad

El nuevo responsable de la secretaría municipal de Servicios Públicos, Emanuel Redondo, adelantó alos proyectos que encara la gestión del intendente Adán Bahl y recordó que el servicio de recolección de residuos sigue siendo la prioridad."Continuamos con la cooperación de Vialidad de la provincia; el viernes iniciamos el operativo con 20 camiones volcadores y logramos abarcar gran parte de la ciudad. Pero de acuerdo a los informes que tuvimos, muchos vecinos que, responsablemente guardaban la basura al ver el contenedor repleto, en otra recorrida se vio el contenedor nuevamente lleno de basura", indicó Redondo.De acuerdo a lo que estimó el funcionario municipal,, reafirmó.Según anunció, la asistencia de los camiones de Vialidad provincial fue acordada "hasta el 31 de diciembre"."Paralelamente,, porque cuando llegamos solo contábamos con 3, y creemos que"Se trata de las compactadoras que están asignadas a las unidades, y hace cinco meses que están paradas por distintas roturas", indicó.En la oportunidad, Redondo comentó que "desde la transición tomamos contacto con los empleados municipales" y en esa línea, apuntó: "Existe un abandono completo, no solo hacia el empleado sino también a la municipalidad como institución. No hay herramientas, insumos, ni elementos de higiene, y no hay baños en las oficinas públicas"., refirió."Desde el domingo trabajamos en la zona del arroyo Antoñico porque la Policía nos pidió colaboración, y los grupos de desmalezado realizan el corrimiento de ramas sobre los arroyos",donde tenemos problemas con los equipamientos de esa repartición y estamos dando prioridades a las demandas", develó.Y continuó:porque en estos años dejó de funcionar y de dar respuestas"."Pretendemos volver a darle esa herramienta al vecino, las 24 horas de corrido", prometió.Consultado a Redondo por la falta de agua en barrio Los Pipos, éste respondió que se trató de una rotura de un caño de 250mm en la zona. "Se solucionó el inconveniente y habrá que esperar a que se restablezca el suministro", cerró.