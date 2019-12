Rige rebaja de precios de medicamentos: Creció el consumo de tranquilizantes

Política Gobierno y laboratorios acuerdan rebajar y congelar precios de los medicamentos

Está en vigencia desde hoy la rebaja del 8% en los precios de los medicamentos acordada por los laboratorios con el gobierno nacional.Al respecto, el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Entre Ríos, Emilio Irigoiti, señaló aque "es un esfuerzo conjunto para hacer el descuento del 8 por ciento respecto a las últimas listas de precios que son del 6 de diciembre. Los valores se congelarían, en principio, hasta el 1 de febrero".Asimismo, informó que "los remedios en lo que va del año subieron su precio alrededor del 70 por ciento. Somos conscientes que ha sido un poco más que a inflación, lo que ha complicado el bolsillo de la gente".Acotó que en las subas "sin dudas el aumento del dólar influyó y no sé si hay una parte especulativa. Esto no depende de nosotros".Además, expresó que "hay tratamientos que son esenciales, pero va bajando mucho el consumo de lo que no es urgente"."El trabajo ha ido mermando y también el margen de ganancia se achica", afirmó Irigoiti, quien aclaró que "nosotros no somos formadores de precios, son los laboratorios".Finalmente, tras ratificar que este año se vendieron menos medicamentos, comentó que lo que más se vende son tranquilizantes. "Quien no está nervioso", completó.