Mesas examinadoras: "Matemáticas es una de las materias que más se rinde"

Iniciaron esta semana las mesas examinadoras en las escuelas entrerrianas.rescató el caso del Colegio Nacional de Paraná donde los alumnos rendían este martes "Fisicoquímica, Metodología de la Investigación, Idiomas (inglés y francés) y Educación Física"."Del 16 al 20 se realizan las mesas examinadoras de alumnos regulares; todos los chicos que no aprobaron los espacios curriculares están rindiendo esta semana", comentó la vicerrectora, Nancy Alarcón.En la oportunidad, la directiva aseguró que "Matemáticas, Química, Historia, Formación Ética e Inglés son las materias que más cuestan en el Ciclo Básico"."Hay alumnos que se llevan hasta tres materias", develó al respecto."Matemáticas es una de las materias que más se rinde", reveló la vicerrectora del Nacional, al tiempo que comentó que la institución educativa ofrece a sus alumnos "tutorías de Matemáticas y Formación Ética"."Matemáticas cuesta mucho, los porcentajes de aprobados son bastante bajos, sobre todo en el 2º y 3º año del Ciclo Básico", indicó."El tiempo que tienen para estudiar es muy poco, según el calendario escolar", acotó además.Consultada a Alarcón por los motivos que hacen que los alumnos no estudien, ésta apuntó que "afecta la inasistencia porque cuando no tienen una continuidad pedagógica, empiezan a perderse con las materias, no copian y ahí empiezan los traspiés".Agregó, también, "cuestiones familiares que a los chicos también les afectan". "Por rebeldía, porque se enojan con los padres, no estudian", acotó.En la oportunidad, la directiva apuntó que "sería bueno que los padres vengan durante el año y acompañen al alumno"."Hoy los tenemos esperando en el hall", mencionó en relación a esta semana en la que se desarrollan las mesas examinadoras.Las mesas de febrero 2020 serán desde el 17 al 28 para los alumnos en condición de libres y regulares, y los que tengan materias previas.