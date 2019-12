Revelan el diálogo de Fiorella con su papá cuando el agua arrastraba el auto

Paraná El caso Fiorella desnudó deficiencias y unió a toda la sociedad en la búsqueda

El cuñado de Fiorella Furlán, la joven que es intensamente buscada desde el sábado en Paraná, reveló el diálogo que mantuvo con su padre cuando, desde el interior del auto, era arrastrada por la correntada del arroyo Antoñico."Ella llamó al papá para decirle que el agua le estaba llevando el auto y no podía bajarse. Alcanzó a decirle al padre el lugar exacto donde la llevaba el agua y él pudo indicarle que salga como sea, que rompa un vidrio y ella le decía que no podía, que la puerta estaba trabada, que no podía bajarse, y ahí se corta la comunicación", reveló Diego González, cuñado de Fiorella., contó que la joven "manejaba tranquila, nunca había tenido ningún inconveniente con el tránsito".

"Papá, el agua me lleva el auto"

Respecto del día del accidente, comentó que "los papás la retuvieron en la casa, y cuando aflojó la lluvia, le dijeron que saliera y que los mantuviera al tanto, que les avisara que estuviera todo bien, y lamentablemente la noticia que tuvieron fue cuando ella los llamó"."Papá, el agua me lleva el auto.. caí en el arroyo en Ramírez y Manuel Gálvez", replicó el cuñado de Fiorella. Y continuó: "El padre le decía que bajara, que no importaba, que dejara el auto que se lo lleve el agua, pero ella le explicaba que no podía abrir la puerta"."Es una pesadilla, la familia no puede más. Por eso solicitamos que no dejen de buscarla porque para nosotros es lo más importante", lamentó y agradeció a vecinos que se solidarizaron con la búsqueda y rastrillaje.El automóvil Suzuki Swift en el que se conducía cayó desde un puente sobre Antoñico al ser arrastrado por la correntada durante el intenso temporal que se registró éste sábado en Paraná. El accidente ocurrió el sábado pasadas las 18 horas sobre calle Manuel Gálvez, a metros de la intersección con avenida Ramírez. El vehículo fue arrastrado unos 300 metros hasta calle El Paracao, en la zona de las vías y Villa 351, en Paraná.