Explican qué es la nueva Secretaría de Participación y Gestión Comunitaria

La Secretaría de Participación y Gestión Comunitaria se trata de un área novedosa en la gestión local y expresa una de las prioridades Adán Bahl al frente del Municipio de Paraná. La misma estará a cargo de Juliana Robledo e integrará los ejes de Ambiente y Acción Climática, Mujeres y Diversidad, Salud Comunitaria, Bienestar Animal e Integración Social y Comunidades Vecinales.Juliana Robledo, responsable de la nueva área, declaró que "esta Secretaría es el espacio político institucional que el intendente ha propuesto para desarrollar y fortalecer la relación entre el Municipio y la comunidad, generando ámbitos de diálogo, planificados y sostenidos en el tiempo, con vecinales, organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, privadas, entre otras. Estamos convencidos de que hay que superar el esquema reactivo que siempre se maneja frente a las demandas de participación", explicó. Asimismo, apuntó que "bajo la consigna propuesta por el intendente Bahl es necesario pensar la ciudad desde la ciudad y promover los liderazgos participativos".La propuesta de la Secretaría es planificar sus políticas sobre la base del trabajo en redes, la comunidad organizada, la perspectiva de mujer y diversidad, la teoría de redes, y el paradigma del cuidado del ambiente que sienta bases éticas y ecológicas para enfrentar la crisis climática y de valores que se atraviesan a nivel universal pero que se palpa a nivel local.Esta nueva área asumirá el desafío de integrar los ejes de Ambiente y Acción Climática, a cargo de Vanesa Zehnder; de Mujeres y Diversidad, coordinada por Cristina Ingleson; de Salud Comunitaria, a cargo de Micaela Rey, de Bienestar Animal e Integración Social, con Lucas Garcilazo; de Comunidades Vecinales, a cargo de Bibiana Fehr. Y contará con tres coordinaciones relacionadas con cuencas y parques lineales, promoción de la participación territorial, y un dispositivo que permitirá sistematizar información relevante denominado soporte para la participación y Sala de Situación."La participación en distintos ámbitos es una demanda constante de los vecinos y las organizaciones que en algunos casos suele darse de manera reactiva. Es decir, frente a una decisión que tiene un impacto territorial -en la cual un sector puede sentirse o verse perjudicado- y cuando no han tenido posibilidad de hacer saber su opinión y sus alternativas, es razonable que se generen reclamos colectivos y que se demanden los espacios de participación previo a esas decisiones, que en la mayoría de los casos son instancias que incluso están contempladas en las leyes, y aun así no se producen, o son insuficientes" explicó Robledo, al tiempo que dijo: "En otras circunstancias los espacios de participación que se proponen desde el Estado o desde otras instituciones suelen diluirse por falta de recursos, visión, o decisión. La creación de esta secretaria de participación y gestión comunitaria implica una decisión política muy fuerte para superar algunas de esas dificultades" enfatizó.La secretaria también explicó que "es indispensable reconocer y sensibilizar acerca de la importancia de la planificación de esos espacios de participación y el tiempo que la misma demanda, porque es importante clarificar y consensuar quiénes participan y en que roles, los objetivos y reglas de trabajo y las etapas por las que se va a transitar"."Nadie quiere perder el tiempo en ámbitos de participación que no tienen claro esos puntos básicos. Y si buscamos tener diálogos sostenidos y una articulación efectiva entre el municipio y los distintos sectores estos acuerdos iniciales son claves", sostuvo la funcionaria.Irina Chausovsky, coordinadora del Centro de Mediación de la Defensoría del Pueblo de Paraná, manifestó que "valoramos los espacios de participación cuidados. Siempre que podamos ?desde el Centro de Mediación- estamos a disposición. Apuntamos a la participación amplia, a facilitar espacios de conversación cuidados" y acotó: "El centro es neutral, prioriza el diálogo y no toma postura"."Consideramos que generar procesos de participación con las características descriptas, es necesario para promover o fortalecer los sentidos colectivos de comunidad, re significar lo público y acompañar y alentar nuevas formas de vinculación. Crear desde los tejidos culturales estos nuevos sentidos, va a ayudar a dar sustentabilidad política a los proyectos de desarrollo con justicia social", remarcó Robledo."En este sentido, desarrollar redes territoriales será también un objetivo de la Secretaria. Por eso invitaremos, en forma planificada y progresiva, a clubes, escuelas, iglesias de distintos credos, centros de salud, asociaciones de comercio y otras instituciones a formar redes para desarrollar agendas de trabajo ajustadas a las necesidades y propuestas más territoriales. En ese marco, vamos a reconocer también las redes que ya están creadas, que funcionan, que tienen su propia agenda y su propia dinámica. El Estado Municipal no ha venido participando y queremos ser muy respetuosos de esos procesos y acompañar a las mismas, entender su historia y evaluar de manera conjunta como sumarnos y articular", detalló.Por su parte, el concejal Sergio Granetto, apuntó que "el Intendente ha expresado, con la creación de esta Secretaría, una definición política muy potente e innovadora para Paraná, principalmente en el marco de restituir y construir confianza en el vínculo entre el Estado y la ciudadanía. Implica transitar el camino de nuevos acuerdos necesarios en la ciudad, con un ciudadano no solo demandante, sino también responsable, porque que cada ciudadano sea parte del diseño de las políticas es un ejercicio de responsabilidad, y a la vez fortalece la legitimidad de los procesos políticos" acotó.De la misma manera, el edil sostuvo que "esta propuesta exige la necesidad de repensar la vinculación entre nuestro ambiente, la salud humana y animal, las políticas de mujer y diversidad, desde una nueva mirada que debe ser colectiva y comunitaria, y debe integrar los recursos que el Estado dispone, sin compartimentos estancos, y acompañando y colaborando con una multiplicidad de acciones y redes que ya funcionan en el territorio".Asimismo, señaló que "la propuesta del Intendente luce clara. Por un lado ordenar el Estado Municipal, hoy ausente y fundido, y por otro establecer las bases para una nueva cultura política que asiente la legitimidad de las políticas públicas sobre la participación de los paranaenses".Actualmente, se está trabajando en la planificación inicial de diversos espacios de participación, algunos creados por ordenanzas, y que se van a poner en funcionamiento desde la Secretaría en materia de ambiente, de mujer, de diversidad, de bienestar animal, de comunidades vecinales, presupuesto participativo y de salud comunitaria.Si bien es en una época del año muy difícil para iniciar diálogos sostenidos -como se expresaron anteriormente- estamos tomando contacto con los sectores vinculados a estas temáticas, poniendo en conocimiento de lo que se trata la Secretaría y delineando conjuntamente los espacios de trabajo que desarrollaremos.