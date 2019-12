Vecino apuntó a obras mal hechas sobre el puente de calle Gálvez

Paraná La búsqueda de Fiorella en imágenes

"Desde el ´80 que estamos acá cuando se hizo un puentecito chico, reclamamos y lo agrandaron; pedimos que lo hicieran un metro más ancho y más alto pero nos dijeron que no había presupuesto", rememoró aun vecino de barrio Quintas al sur, José Vaccari."Todos se lavaron las manos y lo hicieron así nomas, nos trataron de negros, que no teníamos que hablar ni decir nada y así quedó", recordó."El agua llega a subir hasta un metro de alto, pero llueven 60 centímetros y no pasa nadie", aseguró el hombre. "Si el puente se hubiera hecho 50 centímetros más altos y un metro más de ancho, el agua ya no pasa por arriba, pero lo siguieron haciendo mal y nadie lo hace nuevo", apuntó."Con 10 metros de caño de cada lado, que no cuestan nada, no hubiese pasado lo que pasó", advirtió."El agua tardó un día en bajar porque las obras están mal hechas", se quejó el vecino. "Nadie toma su responsabilidad porque como intendente, tienen que hacer los trabajos necesarios", agregó al respecto."En una ocasión, habían llovido 60 milímetros, y quisieron pasar dos en bicicleta pero los manoteó el agua y los llevó como 60 metros", recordó Vaccari. Y continuó: "Pero como había una mora caída, los metió entre los gajos y ahí pudieron salir"."Este arroyo es muy peligroso, muy correntoso. No salís por más nadador que seas y te lleva al Paraná directamente", alertó el vecino al recordar que esos muchachos "salieron porque el arroyo estaba tapado, sino no salían".Finalmente, el vecino de calle Manuel Gálvez encomendó "que a un intendente se le hablande el corazón y que diga `vamos a hacer la obra´, para no seguir matando gente que no conoce la zona"."Esta pobre gurisa no se merecía eso, por tan poca.. Por diez metros más de baranda, esta chica no hubiera desaparecido. Duele", se lamentó.