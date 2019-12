Búsqueda de Fiorella: Piden a vecinos que "no se arriesguen"

Personal de Bomberos Voluntarios rastrillaba este mediodía el arroyo Antoñico a la altura del Puente Eva Perón. "Vienen costeando el arroyo. Tengo 15 bomberos más otros 10 para realizar el recambio de guardia, porque las tareas han sido bastante arduas. No hemos dejado en ningún momento la búsqueda", dijo ael subjefe de Bomberos Voluntarios, Hernán Méndez.Acotó que el curso de agua "arrastra residuos, obstaculiza la búsqueda y se torna más peligroso. No solamente es el agua del arroyo, sino que todas las calles desembocan en el mismo".Finalmente, pidió que "el vecino no se arriesgue, porque la costa está muy resbalosa. Prima la seguridad, tanto para nuestro personal como quienes quieren ayudar. Que no se arriesguen", advirtió.